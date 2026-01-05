Окупанти просунулися у трьох населених пунктах Донеччини

Російські окупаційні війська змогли просунутися одразу на трьох напрямках у Донецькій області. За даними аналітиків DeepState, противник мав тактичні успіхи в районі Різниківки, Часового Яру та Мирнограда. Хоча ці просування не створюють прориву стратегічного масштабу, вони свідчать про активізацію російських наступальних дій у цьому секторі.

Експерти наголошують, що такі локальні успіхи можуть бути частиною ширшої тактики РФ: спроби утримувати тиск на українські позиції, випробовувати оборону та відволікати ресурси ЗСУ на декілька напрямків одночасно.

Аналітики попереджають, що подальший розвиток ситуації залежить від швидкості української реакції та ефективності контрзаходів, зокрема у використанні резервів, артилерії та розвідданих. Просування окупантів у зазначених населених пунктах може ускладнити логістику та оборону навколишніх міст, якщо їм вдасться закріпитися. Наразі ситуація залишається напруженою.

