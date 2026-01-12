Дональд Трамп протягом першого президентського терміну зробив 30 573 неправдивих або оманливих заяв, що в середньому становить близько 21 заяви на день, підрахували факт‑чекери The Washington Post. Ці дані охоплюють його перші чотири роки при владі і включають численні спотворення фактів про економіку, міжнародну політику, вибори та інші ключові теми. Повернувшись до влади, він продовжує поширювати недостовірну інформацію, що, за словами експертів, впливає на низку міжнародних криз, зокрема в Україні, Гренландії та Венесуелі.

За оцінкою аналітиків, дії Трампа щодо України включали необґрунтовані обіцянки швидкого завершення війни з Росією та критику українського керівництва. Це, на думку експертів, підриває єдність союзників та створює додаткові ризики для стратегічної стабільності регіону.

Трамп також зробив низку спірних заяв щодо Гренландії, яка є автономією Данії. Він стверджував, що США «повинні мати» цю територію з огляду на безпеку й інтереси, а також натякав на загрозу нібито через присутність російських чи китайських сил у регіоні — твердження, які не підтверджено незалежними джерелами.

Ці заяви викликали стурбованість у Данії та Європейському Союзі, і частина громадської думки сприйняла їх як загрозу суверенітету союзників США. Наприклад, в опитуваннях близько половини данців висловили занепокоєння можливим зовнішнім втручанням через подібні твердження. Аналітики також зауважують, що ідея контролю над Гренландією та мінеральними ресурсами може бути пов’язана не з безпекою, а з економічними інтересами.

У випадку з Венесуелою Трамп оприлюднював непідтверджені звинувачення щодо президента Ніколаса Мадуро та використання наркотрафіку як виправдання для жорстких дій, що спричинило звинувачення з боку критиків у втручанні у внутрішні справи іншої держави та потенційно загострило політичну кризу в регіоні.

Аналітики вказують, що постійна неправдивість і маніпуляції Трампа підривають міжнародне право, створюють додаткову дестабілізацію та послаблюють довіру між державами. Ці фактори роблять Трампа чинником ризику для стабільності у світі та ефективності союзницьких інституцій, зокрема НАТО та ЄС. Аналітики та коментатори зазначають, що стратегія Трампа поєднує часті неправдиві твердження, суперечливі зовнішньополітичні заяви та прагнення до unilateral дій, що посилює геополітичну нестабільність. У цьому контексті критики закликають європейських та міжнародних лідерів чіткіше розмежовувати правду від маніпуляцій, щоб зберегти ефективність міжнародних інститутів і союзів.

Як повідомляло раніше ForUa, на лацкані піджака лідера США помітили значок із його карикатурним зображенням.