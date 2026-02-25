﻿
Війна

США наполегливо працюють над припиненням різанини між РФ та Україною

Президент Дональд Трамп заявив, що США наполегливо працюють над припиненням вбивств та різанини між Росією та Україною.

"Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб припинити дев'яту війну, вбивства і різанину між Росією й Україною, де щомісяця гине 25 000 солдатів, війну, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом", - сказав він.

Спецпосланець президента США Стівен Віткофф вірить у потенційну зустріч президента Володимира Зеленського з Путіним. США вірять, що на зустрічі Зеленського та Путіна можна було підтвердити попередні домовленості, а також вирішити питання територій.

Фото: The White House.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАРосіяУкраїнавійнаТрамп
