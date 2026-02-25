Народні депутати чекають звіту від міністра внутрішніх справ про віп-ухилянтів

Верховна Рада запросила міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на пленарне засідання 10 березня, щоб він прозвітував, чому поліція не виявляє осіб, які перебувають у розшуку за ухилення від військової служби.

Відповідну ініціативу народного депутата Данила Гетманцева (фракція "Слуга народу") підтримали 221 депутат на пленарному засіданні Верховної Ради у середу, інформує Інтерфакс-Україна.

"В нас існує таке поняття, таке явище, як віп-ухилянти… Я хочу запросити міністра внутрішніх справ Клименка… і запитати в нього, а як так: з одного боку ми призиваємо людей з трьома дітьми…, а з іншого боку віп-ухилянтів поліція не помічає", – сказав Гетманцев.

Він зазначив, що йдеться зокрема про політтехнолога Володимира Петрова, який перебуває в розшуку, але "він їздить Києвом, абсолютно не ховається і його чомусь не можуть знайти наші поліцейські".