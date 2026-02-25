Будівництво укриттів для авіації стало джерелом масштабної розтрати

Командувача логістики Повітряних сил ЗСУ полковника Андрій Українець та начальника управління Служба безпеки України в Житомирській області полковника Володимир Компаніченко викрили у корупційній схемі під час будівництва укриттів для бойової авіації Сил оборони.

Про це 25 лютого повідомили генеральний прокурор Руслан Кравченко та пресслужба СБУ. Імена фігурантів оприлюднила Українська правда.

За даними слідства, у травні 2025 року було ухвалене рішення про виділення 1,4 млрд грн на зведення збірно-розбірних аркових укриттів для авіації. Перевірки, проведені Департаментом військової контррозвідки СБУ, встановили, що проєктна документація не відповідала вимогам безпеки, самі конструкції не гарантували належного захисту літаків, а вартість робіт була суттєво завищена.

Незважаючи на виявлені порушення, замовник розпочав перерахування авансових платежів за укладеними договорами.

Як стверджують правоохоронці, щоб приховати розтрату бюджетних коштів і заблокувати перевірки, командувач логістики звернувся до керівника обласного управління СБУ з проханням сприяти підкупу посадовців військової контррозвідки. За версією слідства, Володимир Компаніченко погодився на участь у схемі та виступив «гарантом» домовленостей, зокрема через залучення одного з підрядників.

За матеріалами справи, учасники схеми планували передати близько 13 млн грн — приблизно 1% від загального фінансування — за приховування розтрати коштів і невтручання у перевірки. Також передбачалося залучення «лояльних» аудиторів для підготовки фіктивних висновків щодо якости будівництва.

25 лютого правоохоронці затримали фігурантів під час спроби передання неправомірної вигоди. Під час слідчих дій вилучили 320 тисяч доларів США.

Наразі посадовцям готують повідомлення про підозру за ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Володимира Компаниченка було призначено керівником управління СБУ в Житомирській області у листопаді 2022 року указом президента Володимир Зеленський.