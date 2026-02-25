﻿
Трамп обіцяє помститися за вбиту українку

Президент США Дональд Трамп під час звернення до Конгресу згадав про 23-річну українку Ірину Заруцьку, яку жорстоко вбили у серпні 2025 року.

"Вона втекла від жорстокої війни, але була вбита закоренілим злочинцем, якого відпустили вбивати", - сказав він.

За словами Трампа, попри досягнутий прогрес, небезпечні рецидивісти продовжують виходити на свободу через політику, яку американський лідер пов'язав з демократами.

Трамп звернувся до матері Ірини Заруцької, яка була у залі.

"Ми пишаємося, що сьогодні тут жінка, яка пройшла через пекло – Анна Заруцька. У 2022 році вона та її чудова донька, дуже красива молода жінка Ірина, покинули розірвану війною Україну, щоб жити з родичами в місті Шарлотт, що в Північній Кароліні. Минулого літа 23-річна Ірина їхала додому, коли монстр, заарештований і звільнений десяток разів без застави, порізав ножем її шию і тіло. Ніхто не забуде вираз обличчя Ірини, коли вона дивилася на свого нападника в останні секунди свого життя. Вона втекла від війни, щоб бути вбитою злочинцем. Пані Заруцька, сьогодні я обіцяю справедливість у справі вашої прекрасної доньки, Ірини", - сказав він.

Фото: 5.ua.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАУкраїнавбивствоТрампЗаруцька
