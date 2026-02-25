﻿
Полiтика

Британія призупинила передачу островів Чагос Маврикію для консультацій зі США

Уряд Велика Британія призупинив ратифікацію угоди про передачу архіпелагу Чагос державі Маврикій для проведення додаткових консультацій зі США.

Про це повідомляє BBC.

Відповідно до домовленостей, Лондон має передати Маврикію суверенітет над островами в Індійському океані. Водночас на архіпелазі розташована спільна британсько-американська військова база, тож Британія планує сплачувати в середньому 101 млн фунтів стерлінгів на рік за оренду території.

Рішення відкласти ратифікацію ухвалили після того, як президент США Дональд Трамп минулого тижня закликав прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера скасувати угоду, попри те, що раніше підтримував її.

Міністр у справах Близького Сходу Геміш Фалконер пояснив, що павза необхідна для обговорення умов договору з Вашингтоном.

У січні Трамп уже критикував Лондон за рішення передати острів Дієго-Гарсія у складі архіпелагу Чагос Маврикію, пов’язавши це питання з власною позицією щодо необхідности контролю США над Гренландія.

Раніше в британському уряді заявляли, що не підуть на компроміси у сфері національної безпеки. Також нещодавно повідомлялося, що Лондон не дозволив США використати спільну базу на Чагосі для можливого удару по Ірану.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СШАІранВелика БританіяЧагосМаврикійвійськова база
