Ланцюгова реакція: який вплив на війну в Україні має тарифна лінія Трампа

Нещодавнє рішення Верховного суду США про незаконність скандальних трампівських мит не знизило градус невизначеності у світовій торгівлі. Насправді сталося протилежне: нинішній господар Білого дому вже повернув десяти відсоткову «базову» ставку під приводом боротьби з дисбалансом торгівлі і тепер погрожує партнерам новим підвищенням тарифів, а також ініціює нові розслідування щодо них. Деталі – далі в матеріалі ForUA.

У Сполучених Штатах офіційно набули чинності десяти відсоткові мита на імпорт, указ про їхнє введення напередодні підписав Дональд Трамп. Вони замінюють аналогічні тарифи, які діяли до рішення Верховного суду США від 20 квітня 2025 року. Тоді, нагадаємо, судді ухвалили, що американський президент не мав повноважень вводити тарифи, посилаючись на федеральний закон про надзвичайний економічний стан.

Нове рішення про введення мит має інше мотивування – це боротьба з дисбалансом у зовнішній торгівлі (розділ 122 закону про торгівлю 1974 року).

Принагідно зазначимо, що за підсумками 2025-го, зовнішньоторговельний дефіцит США залишався помітним ($901,5 млрд після $903,5 млрд у 2024 році), і формальна підстава для розгортання обмежень у нинішнього господаря Овального кабінету є. Втім, згідно із законом вводити мита під таким приводом президент може лише на термін до 150 днів, продовження заходів вимагатиме схвалення Конгресу, звертають увагу аналітики Peterson Institute for International Economics (PIIE). Між тим пан Трамп, судячи з його заяв, має намір не просто зберегти мита, а й надалі підвищити їх до 15%.

Як зазначає Financial Times, у найближчій перспективі американський президент вірогідно використовуватиме й альтернативні механізми запровадження обмежень. Йдеться зокрема про розділ 232 закону про розширення торгівлі 1962 року. Посилаючись на нього, Трамп раніше уже вводив мита на постачання сталі та алюмінію. Цей розділ, зауважимо, дозволяє лідеру США розгортати тарифи щодо конкретних категорій товарів, якщо їхній імпорт загрожує національній безпеці, на пропозицію міністра торгівлі. За повідомленнями американських медіа, Трамп збирається запровадити додаткові обмеження на постачання напівпровідників, фармацевтики, а також сонячних панелей.

Більш широкі заходи, як зазначає CNN, запроваджуватимуться на підставі розділу 301 закону про торгівлю 1974 року. За ним влада може розслідувати порушення торгових угод або несправедливі торговельні практики і за необхідності застосовувати заходи у відповідь, в тому числі й тарифні. Такі розслідування вже проводяться, але в PIIE наголошують, що цей шлях вимагає часу та зусиль, а тому вводити обмеження проти всіх і одразу пан Трамп більше не зможе.

З огляду на це, улюблена газета Трампа The New York Post припускає, що очільник Білого дому, ймовірно, захоче скористатися розділом 338 закону про тарифи 1930 року, який дозволяє змінювати тарифну політику, якщо торговий партнер «дискримінує американські товари на користь продукції з третіх країн». «Відповідна правозастосовна практика, втім, поки що відсутня — у тому числі через необхідність вагомих доказів», - констатує видання.

І, попри те, що у головного республіканця залишається чимало можливостей для продовження тарифної війни, аналітики Trading Economics звертають особливу увагу на важливість рішення Верховного суду США. На переконання експертів, практично це не лише втрата Трампом політичних балів, а й прецедент, який може спонукати торгових партнерів США до більш активного відстоювання своїх прав та інтересів.

«Скасування мит - безумовна поразка Трампа і перемога демократів. Але нас цікавить те, як це вплине на нашу війну. Ця ситуація явно ослаблює Трампа. Він ставив практично все на тарифну політику. Втрата цього важелю тиску (залежність в цьому питанні від Конгресу) робить питання збереження контролю над Конгресом та Сенатом особливо критичним для Трампа. Простіше кажучи, перемога на виборах в листопаді єдиний шанс для Трампа залишитися «страшним». Нинішня «слабкість» Трампа позитивно сприймається в Європі - можна не сумніватися, Європа триматиме кулаки за поразку Трампа на листопадових виборах. Росіянам не можуть не розуміти, що в такій ситуації «непередбачуваність» Трампа може різко зрости. Тому їхня стратегія «тягнути час і ні в якому разі не посваритися з Трампом» стане супер основою політики на цьому напрямку. Для зламу ситуації Трампу потрібні будуть сильні зовнішні ходи. І є лише три точки (зараз), де він може щось продемонструвати: Іран, Україна і дуже теоретично, Куба», - зазначає політолог Вадим Денисенко.

Моделюючи подальшу траєкторію, експерт констатував: «Все залежить від двох питань від відповіді на які залежатиме те, як будуть розвиватися події: по-перше, як посварити Трампа з Путіним (переконати Трампа, що поразка Путіна забезпечить перемогу республіканців); по-друге, як паралельно з цим переконати Європу, що ще 2 роки війни – не найкращий розвиток подій для Європи. Поки ці питання, на жаль, виглядають, як риторичні. Ну, а нове рішення Трампа про оновлення мит та додаткові мита призведе до ще більшої турбулентності всередині США і з великою долею ймовірності відверне частину республіканців – і політиків, і виборців – від нього».

Коментуючи спекотні в усіх сенсах тарифні заокеанські перипетії, інвестиційний банкір та блогер Сергій Фурса зауважує наступне: «Ми вже цілий рік ставили одне і те ж запитання: а де ж ці відомі американські інститути, всі ці стримування і противаги? Хто зупинить Трампа, який зносить все на своєму шляху. І чи не побудує він в США автократію імені себе, скасувавши вибори та порушивши Конституцію. І було багато приводів думати, що все у нього вийде. І такі США перестали би бути союзником для України і ЄС, маючи більше спільного із Росією і Китаєм. І це лякало. Бо краще мати США на своєму боці. І вже точно не хочеться мати США на боці своїх ворогів. І пережити 4 роки Трампа — це один виклик. А от отримати системно і довгострокову авторитарні США — зовсім інша проблема. Як для України, так і, до речі, для світової економіки. Але інститути, як виявилось, працюють. І це рішення Верховного суду тим більше важливе, бо завжди вважалось, що суд до Трампа лояльний. І от начебто лояльний до Трампа Верховний суд з дуже важливого для Трампа питання, а, може, й з найважливішого, ухвалює антитрампівське рішення. Рятуючи таким чином і економіку США, для якої ці мита стали дуже сильним тягарем і власне, показуючи, навіщо потрібні незалежні інститути».

Прогнозуючи, що американський Верховний суд не піде на пряме та брутальне порушення Конституції і законів, якщо Трамп буде цього вимагати в подальшому, аналітик підсумував: «Трамп тепер буде знати, що у лояльності є межі, ідеологія не виправдає все. Так, Трамп тимчасово ввів тепер інші мита. Але тільки тимчасово. І переважно вони нижчі. Вся конструкція шантажу і тиску того самого ЄС тепер розвалилась. Цікаво, правда, чи вплине це тепер на бажання Індії купувати російську нафту. Так само цікаво, чи наблизило це удари по Ірану. Бо треба ж чимось перекрити в телевізорі таку епічну поразку... Але головне, що американська демократія чи не вперше за Трампа продемонструвала свою стійкість. А це дає надію».