На правобережжі Києва подекуди відновлять рух електротранспорту

У Києві на правому березі міста поступово відновлюють роботу електротранспорту. Таке рішення ухвалили через покращення ситуації в енергосистемі та збільшення лімітів електропостачання. У КМДА зазначили, що технічні можливості наразі дозволяють відновити рух трамваїв і тролейбусів лише на правобережній частині столиці.

Зокрема, роботу відновлюють такі тролейбусні маршрути: № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, а також № 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42, 44 та 45.

На лінії повертаються трамвайні маршрути № 1, 2, 3 (швидкісний трамвай), а також № 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 та 19.

Крім того, відновлюється рух раніше скасованих автобусних рейсів: № 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К та 120.

У КМДА наголосили, що електротранспорт на лівому березі столиці та міжбережні маршрути поки що не запускатимуть через наявні обмеження в енергомережі. Для забезпечення перевезень пасажирів на лівобережжі планують посилити роботу автобусних маршрутів за рахунок вільного рухомого складу.

Повноцінне відновлення транспортної системи міста можливе за умови відсутності нових обстрілів та подальшої стабілізації енергосистеми. Фахівці Київпастранс спільно з енергетиками продовжують працювати у посиленому режимі для якнайшвидшого повернення столиці до звичного ритму життя.

Як повідомляло раніше ForUa, 62 школи та 10 дитсадків Києва залишаються без тепла.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

