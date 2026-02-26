﻿
До 20 км на день: уряд прискорює облаштування доріг захистом від БПЛА

До кінця 2026 року в Україні планують облаштувати антидроновими сітками близько 4 тисяч кілометрів прифронтових доріг. Темпи робіт поступово зростають і вже у березні можуть сягнути 20 кілометрів на добу, повідомив Михайло Федоров.

За його словами, на реалізацію програми з державного бюджету додатково спрямували 1,6 млрд доларів. У лютому антидроновими сітками прикрили 125 кілометрів доріг, ще 55 кілометрів захисних конструкцій було відновлено.

Федоров зазначив, що швидкість облаштування доріг захистом від дронів уже зросла з 5 до 12 кілометрів на добу, а в березні планують вийти на показник у 20 кілометрів щодня.

«Поблизу лінії фронту Росія використовує дрони як інструмент терору проти цивільних автомобілів, рятувальників і ремонтних бригад. У фокусі — дороги, які забезпечують безперебійну логістику та життєдіяльність громад поблизу лінії бойового зіткнення», — заявив він.

Також, за словами Федорова, прискорюється будівництво фортифікацій у Харківській, Сумській та Чернігівській областях з метою посилення оборони та протидії можливому наступу противника.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна створила лазерну ППО, що спалює «Шахеди» в повітрі.

 

 

 

 

 

