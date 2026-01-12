Погодинні відключення електроенергії в Києві діятимуть не у всіх районах

Сьогодні у Києві діятимуть погодинні відключення електроенергії для побутових споживачів. Максимальна тривалість одночасного знеструмлення становитиме до семи годин, повідомили в ДТЕК.
У компанії зазначили, що погодинні графіки застосовуватимуться лише для частини районів столиці. Водночас у частині Печерського та Голосіївського районів, а також на Лівому березі Києва продовжують діяти екстрені відключення, тому графіки там не застосовуються.
Відключення світла відбуватимуться за такими чергами:
1.1 черга — з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;
1.2 черга — з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;
2.1 черга — з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:00;
2.2 черга — з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:00;
3.1 та 3.2 черги — з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;
4.1 черга — з 11:30 до 18:30;
4.2 черга — з 11:30 до 18:30 та з 22:00 до 24:00;
5.1 та 5.2 черги — з 04:30 до 11:30 та з 15:00 до 19:00;
6.1 та 6.2 черги — з 06:00 до 08:30 та з 15:00 до 20:00.
У ДТЕК нагадали, що ситуація з електропостачанням у столиці залишається складною. Після російської атаки 9 січня енергетики відновили електропостачання для 648 тисяч абонентів, однак через морози, пошкодження інфраструктури та перевантаження мереж фіксуються численні аварійні відключення.
Як повідомляло раніше ForUa, українцям можуть давати світло лише на 2-4 години на добу.
Автор: Тетяна Андрійко