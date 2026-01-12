Погодинні відключення електроенергії в Києві діятимуть не у всіх районах

Сьогодні у Києві діятимуть погодинні відключення електроенергії для побутових споживачів. Максимальна тривалість одночасного знеструмлення становитиме до семи годин, повідомили в ДТЕК.

У компанії зазначили, що погодинні графіки застосовуватимуться лише для частини районів столиці. Водночас у частині Печерського та Голосіївського районів, а також на Лівому березі Києва продовжують діяти екстрені відключення, тому графіки там не застосовуються.

Відключення світла відбуватимуться за такими чергами:

1.1 черга — з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;

1.2 черга — з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;

2.1 черга — з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:00;

2.2 черга — з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:00;

3.1 та 3.2 черги — з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;

4.1 черга — з 11:30 до 18:30;

4.2 черга — з 11:30 до 18:30 та з 22:00 до 24:00;

5.1 та 5.2 черги — з 04:30 до 11:30 та з 15:00 до 19:00;

6.1 та 6.2 черги — з 06:00 до 08:30 та з 15:00 до 20:00.

У ДТЕК нагадали, що ситуація з електропостачанням у столиці залишається складною. Після російської атаки 9 січня енергетики відновили електропостачання для 648 тисяч абонентів, однак через морози, пошкодження інфраструктури та перевантаження мереж фіксуються численні аварійні відключення.

Як повідомляло раніше ForUa, українцям можуть давати світло лише на 2-4 години на добу.