﻿
Головне

Росія хоче розширити зону бойових дій на півдні та півночі - ОП

Росія хоче розширити зону бойових дій на півдні та півночі - ОП

Російські війська не відмовилися від намірів захопити низку регіонів України, зокрема Донеччину, а також можуть посилити тиск на південні області, заявив заступник керівника Офіс Президента Павло Паліса.

За його словами, однією з головних цілей ворога є вихід на адміністративні кордони Донецької області до кінця березня — початку квітня 2026 року. Також РФ намагається просунутися у Запорізькій та Дніпропетровській областях і створити «буферну зону» на кордоні із Сумською та Харківською областями.

В ОП не виключають, що у разі успіхів противник може спробувати створити умови для наступу на Запоріжжя, Херсон, Миколаїв і Одесу, однак Паліса наголосив: реальних можливостей реалізувати ці плани в найближчі пів року Росія наразі не має.

Як повідомляло раніше ForUa, Федоров розкрив деталі українського плану війни.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ОППалісаплани РФ
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Хакер обікрав компанії батька голови Львівської ОДА на 127 мільйонів гривень
Надзвичайні події 24.02.2026 14:51:10
Хакер обікрав компанії батька голови Львівської ОДА на 127 мільйонів гривень
Читати
Обличчя Києва під захистом: громада повернула собі архітектурну перлину XIX століття
Культура 24.02.2026 14:18:52
Обличчя Києва під захистом: громада повернула собі архітектурну перлину XIX століття
Читати
Кого не мобілізують навесні 2026 року: повний список
Суспiльство 24.02.2026 13:48:22
Кого не мобілізують навесні 2026 року: повний список
Читати

Популярнi статтi