Росія хоче розширити зону бойових дій на півдні та півночі - ОП

Російські війська не відмовилися від намірів захопити низку регіонів України, зокрема Донеччину, а також можуть посилити тиск на південні області, заявив заступник керівника Офіс Президента Павло Паліса.

За його словами, однією з головних цілей ворога є вихід на адміністративні кордони Донецької області до кінця березня — початку квітня 2026 року. Також РФ намагається просунутися у Запорізькій та Дніпропетровській областях і створити «буферну зону» на кордоні із Сумською та Харківською областями.

В ОП не виключають, що у разі успіхів противник може спробувати створити умови для наступу на Запоріжжя, Херсон, Миколаїв і Одесу, однак Паліса наголосив: реальних можливостей реалізувати ці плани в найближчі пів року Росія наразі не має.

