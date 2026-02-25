﻿
Полiтика

Нардепа від забороненої партії звинувачують у держзраді

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього народного депутата від забороненої політичної партії ОПЗЖ.

Обвинувальний акт направлено до суду, повідомляє ДБР.

В період із грудня 2022 року по лютий 2023 року, під час дії воєнного стану, депутат брав участь у телепрограмах «Тасс уполномочен заявить» на білоруському телеканалі «СТВ», записи яких поширювалися на платформі YouTube. 

Під час ефірів він висловлював позиції пропагандистського характеру, які відображали підтримку рішень та дій військово-політичного керівництва рф у контексті збройної агресії проти України. За висновками слідства, такі висловлювання сприяли інформаційно-психологічному впливу на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності та інформаційній безпеці України. 

Фігурант, будучи суб’єктом декларування, умисно не подав передбачені законом декларації, а саме: 

- щорічну декларацію за 2021 рік; 
- щорічну декларацію за 2022 рік; 
- декларацію у зв’язку з припиненням діяльності за період з 1 січня по 24 лютого 2023 року; 
- щорічну декларацію після припинення діяльності за 2023 рік. 

Колишній народний депутат обвинувачується у державній зраді, тобто наданні іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), а також в умисному неподанні декларації суб’єктом декларування, вчиненому повторно (ст. 366-3 КК України). 

Санкція найтяжчої статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Фото: ДБР.

 Автор: Галина Роюк

