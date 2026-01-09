Польща «втомилася» від українців: підтримка впала до рекордного мінімуму

Рівень підтримки українців серед польських громадян значно знизився і досяг найнижчого рівня з 2014 року. Про це свідчать результати грудневого опитування Центру дослідження громадської думки (CBOS), повідомляє видання In Poland.

Згідно з даними опитування, 48% респондентів підтримують надання притулку українцям, тоді як 46% виступають проти. Ще 6% опитаних не змогли визначитися. Порівняно з вереснем 2025 року частка противників збільшилася на 1%.

Соціологи відзначають поляризацію громадської думки: категорично проти прийому біженців виступили 19%, тоді як безумовну підтримку висловили лише 13%. За оцінкою CBOS, це найгірші показники з часів анексії Криму у 2014 році. Для порівняння, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році підтримка українців у Польщі сягала 94%.

Опитування також показало соціальні та демографічні відмінності у ставленні до українських біженців. Найбільш критичними залишаються жителі сільської місцевості (59% проти), особи з початковою освітою (62% проти) та релігійні респонденти (57% проти). У великих містах проти прийому біженців виступають 27% опитаних, а серед людей з вищою освітою — лише 26%.

Крім того, ставлення до українців залежить від політичних поглядів: прихильники правих партій частіше висловлюються проти біженців (53%), тоді як серед виборців лівих сил таких лише 31%.

