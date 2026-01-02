Між Варшаваю та Києвом залишаються невирішені питання, – Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що у відносинах між Варшавою та Києвом залишаються питання, які потребують вирішення, і над ними необхідно продовжувати роботу. Про це він сказав в інтерв’ю польському радіо RMF24.

Коментуючи можливість того, що кінець 2025 року може стати початком нового етапу у польсько-українських відносинах, Навроцький висловив переконання, що такий сценарій є реалістичним. За його словами, візит президента України Володимира Зеленського до Варшави свідчить про зацікавленість Києва у збереженні та розвитку добросусідських відносин із Польщею.

Польський президент наголосив, що стратегічне партнерство між двома країнами зумовлене спільною безпековою загрозою з боку Російської Федерації. Він зазначив, що саме це питання об’єднує його позицію з поглядами прем’єр-міністра Дональда Туска та чинного уряду Польщі.

Водночас Навроцький підкреслив, що новий етап співпраці має ґрунтуватися на чітко визначеному партнерстві. За його словами, у контактах із президентом Зеленським така модель взаємодії вже простежується, однак нині Польща вперше відкрито формулює конкретні очікування до української сторони.

Президент Польщі також заявив, що вважає своїм обов’язком представляти інтереси польського суспільства у відносинах з іншими державами — незалежно від того, йдеться про Україну, Німеччину чи Ізраїль.

"У наших відносинах з Україною залишаються питання, які досі не врегульовані. У межах партнерства я наполягаю на тому, щоб вони були розв’язані", — наголосив Навроцький.

