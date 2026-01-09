Смертельна доба на трасах: 899 ДТП, загиблі та поранені

Екстремальні погодні умови в Україні призвели до різкого зростання аварійності на автошляхах. За минулу добу сталося 899 дорожньо-транспортних пригод, із них понад 150 із потерпілими. Внаслідок ДТП загинуло 7 осіб, ще 187 отримали травми, повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в ефірі телемарафону.

За словами Білошицького, найбільш проблемною є траса Київ–Чоп, особливо на території Рівненської області. Вантажний транспорт тут обмежений, а рух легкових автомобілів можливий лише з великою обережністю.

Також діють обмеження для вантажівок у Житомирській, Волинській та Львівській областях, переважно на маршрутах уздовж Київ–Чоп.

Ввечері та вночі спільно з дорожніми службами та рятувальниками були вжиті заходи для стабілізації ситуації. Наразі траса рухається дуже повільно, переважно за рахунок легкового транспорту, зазначив заступник начальника ДПП. Білошицький закликав водіїв утриматися від дальніх поїздок без крайньої потреби та бути максимально обережними на дорогах.

Як повідомляло раніше ForUa, за прогнозами метеорологів складні погодні умови триватимуть ще близько тижня.