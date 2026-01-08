За прогнозами метеорологів складні погодні умови триватимуть ще близько тижня, – МВС

Несприятливі погодні умови в Україні триватимуть приблизно ще тиждень, що ускладнює ситуацію з відключеннями електроенергії, спричиненими російськими ударами, у Дніпрі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, посилаючись на дані Українського гідрометеоцентру.

За словами міністра, Дніпропетровщина переживає важкі часи через російську агресію, коли мешканців намагаються залишити без життєво необхідних ресурсів — світла, води та тепла. В області функціонують понад 1 500 "Пунктів Незламності" та наметів для обігріву населення.

Клименко також зазначив, що негода охопила західні області України, ускладнюючи рух на дорогах через ожеледицю.

"Рятувальники та поліцейські допомагають водіям вибратися із заметів. До ліквідації наслідків стихії залучені майже сотня нарядів поліції та рятувальники ДСНС з технікою підвищеної прохідності", — повідомив міністр.

Він наголосив, що за прогнозами гідрометеорологів складні погодні умови триватимуть ще близько тижня.

"Зараз особливо важливо дотримуватися правил безпеки, бути уважними на дорогах і уникати поїздок без нагальної потреби", — додав Клименко.

ForUA нагадує, через різке погіршення погодних умов на дорогах державного значення Волинської області вводиться обмеження руху для вантажного та великогабаритного транспорту. Подібні обмеження наразі діють і в сусідній Рівненській області.