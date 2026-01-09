Зеленський і Трамп можуть зустрітися вже наступного тижня

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом може провести особисту зустріч із президентом США Дональдом Трампом з метою завершення переговорів щодо угоди про гарантії безпеки для України. Про це повідомляє Axios з посиланням на українських чиновників.

За інформацією видання, одним із варіантів є візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів уже наступного тижня, під час якого може відбутися зустріч із Дональдом Трампом. Очікується, що ключовою темою переговорів стане фіналізація домовленостей щодо безпекових гарантій на тлі триваючої війни Росії проти України.

Водночас Axios зазначає, що розглядається й альтернативний сценарій — зустріч двох лідерів на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, який традиційно відбудеться у січні. Такий формат дозволив би провести переговори без окремого офіційного візиту до Вашингтона.

Деталі можливих гарантій безпеки наразі не розголошуються. Однак, за даними джерел, йдеться про довгострокові зобов’язання США щодо підтримки України, зокрема у сфері оборони, військової допомоги та стратегічної співпраці.

Офіційного підтвердження дати та формату зустрічі з боку Офісу президента України чи Білого дому наразі не надходило. Очікується, що найближчими днями сторони можуть уточнити графік контактів на найвищому рівні.

Раніше ForUa повідомляло, до чого призведе захоплення США судна з прапором РФ.