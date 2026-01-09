﻿
Суспiльство

Школи та офіси перейдуть на дистанційний режим

Кабінет міністрів України доручив центральним і місцевим органам влади невідкладно розглянути можливість переведення шкіл, освітніх закладів і частини підприємств на дистанційний формат роботи у зв’язку з різким похолоданням та складними погодними умовами. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду з метою мінімізувати ризики для безпеки громадян, зокрема дітей, під час сильних морозів, снігопадів і хуртовин.

Згідно з дорученням Кабміну, Міністерство освіти і науки спільно з іншими органами виконавчої влади, а також обласними та Київською міською держадміністраціями мають терміново опрацювати питання щодо:

тимчасового припинення очного освітнього процесу;

переходу на дистанційне навчання або

продовження зимових канікул щонайменше до 19 січня 2026 року.

Як уточнила прем’єр-міністр, йдеться про заклади дошкільної освіти, загальної середньої, фахової передвищої та вищої освіти.

Остаточні рішення ухвалюватимуться на місцях з урахуванням висновків комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) та реальної погодної ситуації в регіонах.

Крім того, уряд рекомендував обласним та Київській міській держадміністраціям спільно з комісіями ТЕБ та НС опрацювати можливість переведення на дистанційний режим роботи на період негоди підприємств, установ, організацій.

Ці рекомендації не стосуються об’єктів критичної інфраструктури, а також підприємств і служб, для яких дистанційна робота є неможливою або неприпустимою в умовах воєнного стану.

Як повідомляло раніше ForUa, за прогнозами метеорологів складні погодні умови триватимуть ще близько тижня.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Кабміннегодадистанційний режим
