«Армія мрії» за $1,5 трлн: Трамп розпочав безпрецедентну мілітаризацію США

Президент США Дональд Трамп заявив про намір суттєво збільшити оборонні витрати Сполучених Штатів. За його словами, військовий бюджет США у 2027 році має сягнути 1,5 трильйони доларів. Рішення було ухвалене після тривалих і складних консультацій із сенаторами, конгресменами, членами уряду та іншими політичними діячами, повідомив він у своїй соціальній мережі Truth Social.

Трамп наголосив, що первинно розглядався варіант оборонного бюджету на рівні одного трильйона доларів, однак з огляду на безпекову ситуацію у світі вирішив суттєво підвищити цю планку. За його словами, нинішні глобальні виклики та загрози вимагають безпрецедентного посилення військової спроможності США.

Президент пояснив, що додаткове фінансування має бути спрямоване на модернізацію збройних сил, розвиток новітніх військових технологій та зміцнення оборонного потенціалу країни. Він заявив, що йдеться про створення, за його висловом, «армії мрії», здатної гарантувати безпеку Сполучених Штатів та стримувати будь-якого потенційного противника.

Заява Трампа пролунала на тлі активних дискусій у США щодо зростання військових витрат, ролі країни у глобальній безпеці та необхідності протидії загрозам з боку авторитарних держав.

