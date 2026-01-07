Пентагон потроїть виробництво ракет до Patriot: підписано історичну угоду

Міністерство оборони США та компанія Lockheed Martin оголосили про укладення масштабної рамкової угоди, яка докорінно змінює модель закупівлі озброєнь. Головна мета документа — радикальне розширення виробництва зенітних ракет для систем Patriot.

Нова модель "Арсеналу свободи"

Ця семирічна угода стала першим практичним результатом стратегії трансформації закупівель, яку в листопаді представив міністр оборони Піт Гегсет у промові "Арсенал свободи".

Суть нової моделі полягає у відході від короткострокових замовлень на користь тривалих контрактів. Це дає бізнесу впевненість у стабільному попиті, що дозволяє компаніям самостійно інвестувати у розширення потужностей, не очікуючи на прямі державні вливання в інфраструктуру.

Ключові цифри та цілі

Згідно з домовленостями, темпи виробництва ракет-перехоплювачів PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) зростуть майже утричі:

Поточний рівень: близько 600 ракет на рік.

Цільовий показник: до 2 000 ракет на рік.

Збільшення потужностей дозволить задовольнити зростаючий запит як збройних сил США, так і численних міжнародних союзників та партнерів.

Оптимізація ланцюгів постачання

Пентагон також планує працювати безпосередньо з ключовими постачальниками компонентів. У межах угоди будуть підписані семирічні субпідрядні контракти, що забезпечить стабільність усього виробничого ланцюжка — від дрібних деталей до фінальної збірки ракети.

"Ми стабілізуємо сигнали попиту. Ми будемо укладати більші та триваліші контракти на перевірені системи, щоб компанії були впевнені у необхідності інвестицій для розширення промислової бази", — наголосив Піт Гегсет.

Наразі рамкова угода створює фундамент для фінального семирічного контракту, який має бути затверджений Конгресом США.