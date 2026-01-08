Погода 8 січня: хуртовини, дощ, від -7 до +12

Сьогодні в Україні очікуються складні погодні умови. Територія країни умовно розділилася на три частини: від морозної погоди із сильними снігопадами до теплої із значними дощами.

У західних, Вінницькій та Житомирській областях - сильний сніг та хуртовина. Температура повітря -7…-2.

У Київській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях буде значний мокрий сніг та дощ, ожеледь, ожеледиця, налипання мокрого снігу. Температура повітря 0 – +5.

На решті території України - помірний, місцями значний дощ. Температура повітря – +7-12.

Вітер - південний (а у північних та західних областях північно-східний), 7-12 метрів за секунду. У західних, південних та центральних областях можливі пориви вітру 15-20 метрів за секунду, повідомили синоптики.

У Києві - мокрий сніг з короткочасними дощами та сильний північно-східний вітер. Температура повітря -1… +1.

Як повідомляло раніше ForUa, синоптики пророкують екстремальні морози.