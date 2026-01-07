﻿
Полiтика

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто розкритикував "паризькі рішення"

Очільник Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто розкритикував ухвалені рішення "Коаліція охочих". Він заявив, що відповідні кроки покликані продовжувати війну. Про це повідомила угорська інформагенція MTI.

На його переконання, йдеться про ухвалення союзниками України дуже небезпечних рішень. Натомість завданням угорського уряду є захист свого народу від війни з Росією, "яку нав'язує Брюссель". Захистити Угорщину від цього може тільки "суверенний уряд". 

"Брюссельський маріонетковий уряд, очевидно, був би створений для того, щоб у всьому виконувати волю Брюсселя. Такий уряд втягнув би Угорщину у війну, яку Брюссель хоче вести проти Росії", — повідомив угорський міністр. 

Глава зовнішньополітичного відомства зауважив, що Угорщина виступає за мирні перемовини, що будуть здатні зупинити війну. 

"Сьогодні ми підтвердили, що суверенний, національний уряд Угорщини захистить угорський народ, угорські родини та саму Угорщину від цієї війни. Ми й надалі підтримуємо мирні переговори, підтримуємо переговори між США та Росією на найвищому рівні та відкидаємо нове воєнне рішення Брюсселя", — додав Сіярто. 

ForUA нагадує, 6 січня члени "Коаліції охочих", Україна та США уклали спільну декларацію щодо гарантій безпеки для стабільного і тривалого миру в Україні.

Також вирішили створити у Парижі спецкоординаційний центр у форматі "США — Україна — коаліція рішучих", що відповідатиме за гарантії безпеки Україні від західних партнерів.

Президент Євроради Антоніо Кошта заявив про готовність ЄС взяти зобов'язання щодо системи політично та юридично зобов'язуючих гарантій, які активують після набрання чинності режиму припинення вогню. 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Угорщинавійна в Україніпідтримка УкраїниКоаліція охочихагресія рфПетер Сіярто
