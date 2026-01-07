Конкретні результати вже є: Буданов розповів про переговори у Парижі

Українська делегація продовжує роботу у Франції, зосереджуючись на питаннях безпекових гарантій та наближення сталого миру. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов за підсумками дипломатичних зустрічей у Парижі.

За словами очільника ОП, переговорний процес є складним та багатогранним, тому значна частина деталей наразі не підлягає розголошенню.

Ключові тези заяви:

Наявність прогресу: Попри закритий формат частини зустрічей, сторони вже досягли конкретних результатів.

Пріоритети: Головною метою перемовин залишається досягнення стійкого миру та отримання надійних гарантій безпеки для України.

Захист інтересів: Андрій Єрмак наголосив, що українські національні інтереси будуть безумовно захищені в ході діалогу з партнерами.

«Не вся інформація може бути публічною, але конкретні результати вже є, робота триває», — резюмував керівник Офісу Президента.

Нагадаємо, що візити українських посадовців до європейських столиць є частиною масштабної стратегії з консолідації міжнародної підтримки та зміцнення оборонних спроможностей держави.