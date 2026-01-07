﻿
Обрано прапороносця збірної України на зимовій Олімпіаді-2026

Скелетоніст Владислав Гераскевич обраний прапороносцем української команди на зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортіні д’Ампеццо, повідомив президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт.

Щодо представниці серед жінок рішення ще не ухвалене. Гутцайт пояснив, що вибір буде залежати від видів спорту та того, на яких кластерних церемоніях відкриття буде представлена українська команда.

На попередній зимовій Олімпіаді-2022 у Пекіні прапороносцями збірної були Олександр Абраменко та Олександра Назарова, а на церемонії синьо-жовтий прапор несла Олена Білосюк.

На зимовій Олімпіаді-2026 очікується участь близько 3000 спортсменів з 85 країн, які змагатимуться за 116 комплектів нагород у 16 видах спорту.

Як повідомляло раніше ForUa, НОК назвав кращих спортсменів України 2025 року.

 

 

 

 

 

