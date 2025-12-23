﻿
НОК назвав кращих спортсменів України 2025 року

Національний олімпійський комітет України (НОК) оголосив лауреатів 2025 року — спортсменів, які досягли найвищих результатів у міжнародних та національних змаганнях.

Найкращим спортсменом року став Олексій Середа, стрибун у воду, який у 2025 році здобув срібну медаль чемпіонату світу та тричі переміг на чемпіонаті Європи. Його досягнення відзначаються стабільністю та високою конкуренцією на міжнародній арені, а також внеском у популяризацію стрибків у воду в Україні.

Найкращою спортсменкою року визнано Людмилу Лузан, каноїстку, яка у 2025 році стала чотириразовою чемпіонкою світу з веслування на байдарках і каное. Її перемоги не лише закріпили лідерство України у світовому веслуванні, а й надали імпульс розвитку водних видів спорту в країні.

Окрім нагородження спортсменів, урочистості були присвячені 35-річчю Національного олімпійського комітету України, під час яких відзначили тренерів, функціонерів та всіх, хто зробив вагомий внесок у розвиток спорту.

НОК зазначив, що визначення кращих спортсменів року враховувало результати національних та міжнародних турнірів, стабільність виступів, рівень конкуренції та внесок у розвиток спорту в Україні.

