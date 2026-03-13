Мости та ключові розв’язки Києва перекриють до 16 березня - де будуть затори

У Києві 13-15 березня частково обмежуватимуть рух транспорту на низці магістралей, мостів та шляхопроводів через ремонт аварійних ділянок доріг, повідомили у Київавтодорі.

У корпорації пояснили, що протягом трьох днів дорожники виконуватимуть роботи на проблемних ділянках вулично-дорожньої мережі. Через це рух транспорту обмежуватимуть поетапно на різних об’єктах. За даними служби, через погодні умови строки виконання робіт можуть коригуватися.

Де обмежать рух 13 березня

У п’ятницю ремонтні бригади працюватимуть одразу на кількох завантажених ділянках столиці. Обмеження діятимуть на:

- шляхопроводі Автовокзальному на бульварі Миколи Міхновського

- шляхопроводі на перетині вулиці Дегтярівської та Миколи Василенка з проспектом Берестейським біля станції метро «Берестейська»

- вулиці Саксаганського

- вулиці Антоновича

- проспекті Георгія Гонгадзе

- проспекті Європейського Союзу — від вулиці Івана Виговського до проспекту Порика

Це може ускладнити рух у центрі міста та на західних виїздах зі столиці.

Де ремонтуватимуть дороги 14 березня:

- Південний міст

- Північний міст

- шляхопроводі через трамвайні колії на Великій Кільцевій дорозі

- транспортній розв’язці на Одеській площі

- вулиці Набережно-Хрещатицькій — від Нижнього Валу до Поштової площі

Через роботи на мостах можливі значні затори між правим і лівим берегами Дніпра.

У неділю, 15 березня, дорожники продовжать ремонт на:

- Південному мосту

- Північному мосту

- на вулиці Івана Виговського — від вулиці Віктора Некрасова до проспекту Європейського Союзу

Щоб уникнути заторів у центрі столиці, водіям рекомендують користуватися:

бульваром Тараса Шевченка

вулицею Жилянською

Великою Васильківською

Об’їхати район метро «Берестейська» можна через:

- вулицю Олександра Довженка

- вулицю Олени Теліги

- проспект Повітряних Сил

Для перетину Дніпра альтернативою можуть стати:

- Міст Патона

- Дарницький міст

- Подільський містовий перехід

За прогнозами комунальників, найбільше ускладнення руху можливе:

- на під’їздах до Південного та Північного мостів

- у районі станції метро «Берестейська»

- на Набережно-Хрещатицькій та Поштовій площі

- на Одеській площі та Великій Кільцевій дорозі

- на вулицях Саксаганського та Антоновича

Як повідомляло раніше ForUa, уряд виділить щонайменше 10 млрд грн на ремонт доріг.