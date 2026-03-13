Мости та ключові розв’язки Києва перекриють до 16 березня - де будуть затори

У Києві 13-15 березня частково обмежуватимуть рух транспорту на низці магістралей, мостів та шляхопроводів через ремонт аварійних ділянок доріг, повідомили у Київавтодорі.
У корпорації пояснили, що протягом трьох днів дорожники виконуватимуть роботи на проблемних ділянках вулично-дорожньої мережі. Через це рух транспорту обмежуватимуть поетапно на різних об’єктах. За даними служби, через погодні умови строки виконання робіт можуть коригуватися.
Де обмежать рух 13 березня
У п’ятницю ремонтні бригади працюватимуть одразу на кількох завантажених ділянках столиці. Обмеження діятимуть на:
- шляхопроводі Автовокзальному на бульварі Миколи Міхновського
- шляхопроводі на перетині вулиці Дегтярівської та Миколи Василенка з проспектом Берестейським біля станції метро «Берестейська»
- вулиці Саксаганського
- вулиці Антоновича
- проспекті Георгія Гонгадзе
- проспекті Європейського Союзу — від вулиці Івана Виговського до проспекту Порика
Це може ускладнити рух у центрі міста та на західних виїздах зі столиці.
Де ремонтуватимуть дороги 14 березня:
- Південний міст
- Північний міст
- шляхопроводі через трамвайні колії на Великій Кільцевій дорозі
- транспортній розв’язці на Одеській площі
- вулиці Набережно-Хрещатицькій — від Нижнього Валу до Поштової площі
Через роботи на мостах можливі значні затори між правим і лівим берегами Дніпра.
У неділю, 15 березня, дорожники продовжать ремонт на:
- Південному мосту
- Північному мосту
- на вулиці Івана Виговського — від вулиці Віктора Некрасова до проспекту Європейського Союзу
Щоб уникнути заторів у центрі столиці, водіям рекомендують користуватися:
бульваром Тараса Шевченка
вулицею Жилянською
Великою Васильківською
Об’їхати район метро «Берестейська» можна через:
- вулицю Олександра Довженка
- вулицю Олени Теліги
- проспект Повітряних Сил
Для перетину Дніпра альтернативою можуть стати:
- Міст Патона
- Дарницький міст
- Подільський містовий перехід
За прогнозами комунальників, найбільше ускладнення руху можливе:
- на під’їздах до Південного та Північного мостів
- у районі станції метро «Берестейська»
- на Набережно-Хрещатицькій та Поштовій площі
- на Одеській площі та Великій Кільцевій дорозі
- на вулицях Саксаганського та Антоновича
Як повідомляло раніше ForUa, уряд виділить щонайменше 10 млрд грн на ремонт доріг.
