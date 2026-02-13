"Шолом пам'яті": CAS відхилив позов дискваліфікованого скелетоніста Гераскевича проти МОК

У п’ятницю, 13 лютого, спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов українського скелетоніста Владислава Гераскевича проти Міжнародного олімпійського комітету (МОК), яким просив переглянути рішення щодо його дискваліфікації з Олімпійських ігор. Про це повідомив генсек CAS Меттью Рід, передає "Суспільне. Спорт".

За словами генсекретаря, суддя послухала аргументи обох сторін та ухвалила рішення, відповідно до правил Міжнародного олімпійського комітету.

"Ми підтверджуємо, що свобода самовираження дозволена на Олімпіаді, але не в місці змагань. Суддя послухала аргументи обох сторін та ухвалила рішення, згідно гайдлайнів МОК", — йдеться у повідомленні.

ForUA нагадує, МОК заборонив українському скелетоністу використовувати "шолом пам'яті" із зображеннями загиблих атлетів під час офіційних змагань на Олімпіаді-2026. Як альтернативу організатори дозволили спортсмену виступити з чорною пов'язкою. Рішення мотивоване необхідністю дотримання політичного нейтралітету на спортивних майданчиках.

Попри заборону від МОК він вийшов на тренування на олімпійській трасі у "шоломі пам'яті", на якому зображені українські спортсмени, які загинули внаслідок вторгнення Росії.

Врешті в МОК повідомили, що український скелетоніст Владислав Гераскевич отримав дискваліфікацію безпосередньо перед початком змагань на зимових Олімпійських іграх 2026 року. Рішення про відсторонення було прийнято перед стартом першого заїзду.

Під час пресконференції в консульстві України в Мілані він повідомив, що у МОК не надали пояснення щодо того, яке саме правило він порушив.