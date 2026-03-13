Іран погрожує влаштувати нафтове пекло на Близькому Сході

Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) попередив, що готовий атакувати нафтові та газові об’єкти на Близькому Сході у разі будь-якого удару по енергетичній інфраструктурі та портах Ірану, повідомляє CNN.

У заяві КВІР наголошується: «Ми попереджаємо уряд агресора і всіх його союзників, що найменший напад на енергетичні об’єкти та порти Ірану буде супроводжуватися нашою нищівною і руйнівною відповіддю».

За даними західних джерел, з початку операції США завдали ударів по понад 5500 цілях на території Ірану, серед яких понад 60 військових кораблів. Внаслідок цього напруженість у регіоні зросла, що викликало побоювання щодо стабільності енергетичного ринку та безпеки морського судноплавства, особливо в Ормузькій протоці, через яку проходить значна частина світових постачань нафти.

Аналітики наголошують, що Іран має ресурси для швидкої відповіді, включно з ракетними ударами по стратегічно важливих об’єктах, а також можливості блокування морських шляхів.

Ця заява КВІР з’явилася на тлі загострення відносин між Тегераном та Вашингтоном. США неодноразово проводили удари по об’єктах у регіоні, які вони вважають пов’язаними з іранськими військовими підрозділами або загрозою для союзників.

Експерти вказують, що подальше ескалаційне загострення може призвести до стрибка цін на нафту та газ, а також вплинути на стабільність енергетичного ринку у світі.

