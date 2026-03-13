Боєприпаси для України лежать на складах в Німеччині через брак фінансування

Німецький оборонний концерн Rheinmetall повідомив, що має на складах боєприпаси, які могли б бути передані Україні. Підприємство продовжує виробляти озброєння для України, але частину продукції не можна реалізувати через фінансові перепони, заявив генеральний директор компанії Армін Папперґер. «Ми продовжуємо виробляти більшу частину продукції для України. Наприклад, зараз у мене на складах лежать артилерійські боєприпаси, які я не можу продати Україні», — зазначив він.

Головною причиною затримки Папперґер назвав погодження кредиту ЄС на 90 млрд євро для підтримки України, яке блокує прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, вимагаючи відновлення роботи нафтопроводу «Дружба». Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо також заявляв про готовність блокувати допомогу у разі зміни влади в Угорщині.

У ЄС розглядають альтернативне фінансування. Країни Балтії та Північної Європи можуть надати Україні двосторонні позики на суму близько 30 млрд євро, які не потребують погодження всіх держав-членів.

У Rheinmetall наголошують, що компанія здатна постачати значно більше озброєння, включно з боєприпасами, системами ППО та бронетехнікою, проте наразі головною перешкодою є відсутність коштів для закупівлі.

