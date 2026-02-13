У четвер, 12 лютого, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оголосив про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича через «шолом пам’яті» із зображенням загиблих від російської агресії українських спортсменів, у якому він мав намір виступати під час Олімпіади 2026 в Мілані. Деталі гучної історії - далі в матеріалі ForUA.

Сказати, що рішення МОК щодо дискваліфікації 27-річного українського скелетоніста Владислава Гераскевича викликало ефект інформаційної бомби – нічого не сказати. Фото спортсмена з його «шоломом пам’яті» облетіло шпальти усіх провідних світових медіа і звісно ж, викликало не просо хвилю – цунамі суспільної підтримки в самій Україні.

«Спорт не означає безпамʼятство, а олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору», – так на рішення МОК щодо дискваліфікації скелетоніста Владислава Гераскевича відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави подякував спортсмену за його позицію та наголосив, що пишається його вчинком. «Мати сміливість – це більше ніж мати медалі», – зазначив нинішній очільник Банкової, додавши при цьому, що наразі олімпійські правила порушує не Гераскевич, а країна-агресорка РФ.

«Росія постійно використовує час проведення Олімпіади для війни. У 2008-му – війна проти Грузії, у 2014-му – окупація Криму, у 2022-му – повномасштабне вторгнення в Україну. І зараз, у 2026-му - попри численні заклики припинити вогонь на час проведення зимових Олімпійських ігор – повна зневага з боку Росії і збільшення ударів ракетами й дронами по нашій енергетиці та наших людях», - акцентував президент. Окрім того, нинішній гарант української Конституції зазначив, що російські спортсмени, які виступають на Олімпіаді під «нейтральними» прапорами, «у житті публічно підтримують російську агресію проти України та окупацію її територій». «Саме вони заслуговують на дискваліфікацію», – вважає український президент, який невдовзі після цієї заяви підписав указ про нагородження Гераскевича Орденом свободи.

Водночас на переконання міністра молоді та спорту Матвія Бідного, рішення МОК щодо дискваліфікації Гераскевича «виглядає як помилка, яку не наважились виправити». «Будемо виправляти цю помилку у правовому полі. Владиславе, ти вчинив гідно! Ця історія точно матиме продовження», – наголосив профільний урядовець. Натомість його попередник на цій посаді, олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт, який наразі очолює Національний олімпійський комітет України, свою підтримку Гераскевичу сформулював наступним чином: «Памʼять про наших Героїв – цінніша за будь-які медалі й правила. Владе, вся країна з тобою. Це був твій свідомий і принциповий вибір – ми його підтримуємо. Бо йдеться про памʼять та шану до українських спортсменів, чиї життя забрала Росія». Гутцайт також повідомив, що впродовж кількох днів офіційний Київ усіляко намагався переконати МОК дозволити Гераскевичу стартувати у «шоломі памʼяті». «На жаль, нас не почули. Владе, ти показав характер справжнього українця. Памʼять неможливо дискваліфікувати», – підкреслив олімпійський чемпіон.

А от українська правозахисниця та нобелівська лауреатка Олександра Матвійчук обурена відсутністю реакції на рішення МОК щодо Гераскевича з боку інших учасників Олімпіади. «Ви підтримуєте це? Якщо ні, то чому мовчите?», – запитує вона, наголошуючи, що це – більше, ніж просто позиція, це – спортивний подвиг.

Підтримати українського скелетоніста вирішили і вітчизняні фінансисти. «Гераскевич – гідна людина, видатний спортсмен і справжній патріот України. Оголошуємо про премію Владиславу в розмірі 1 мільйон гривень Пишаємося, захоплюємося і хочемо, щоб кожен спортсмен, який представляє нашу державу, знав – для нас усіх важливо, щоб голос України був почутий», – написав в соцмережах український бізнесмен, співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Вранці 12 лютого Владислав Гераскевич повідомив, що запропонував МОК завершити скандал та озвучив для цього кілька своїх вимог: зняти заборону на використання «шолома пам’яті», вибачитися за тиск, створений протягом останніх днів, а також на знак солідарності з українським спортом надати електрогенератори для українських спортивних об’єктів, які щодня страждають від обстрілів.

«Я ніколи не хотів скандалу з МОК і я його не створював. МОК створив це своєю інтерпретацією правил, яку багато хто вважає дискримінаційною. Хоча дії МОК дали змогу голосно говорити про українських спортсменів, які загинули, водночас сам факт скандалу відволікає величезну кількість уваги від самих змагань та від спортсменів, які в них беруть участь. Тому я вкотре пропоную завершити скандал», – підкреслив спортсмен.

Втім, у Міжнародному олімпійському комітеті позицію не змінили, заявивши, що шолом Гераскевича «не відповідає правилам».

Після повідомлення про дискваліфікацію на зимовій Олімпіаді, Гераскевич написав у своєму інстаграм: «Це – ціна нашої гідності». Крім того, у коментарі для «Суспільне Спорт» спортсмен зізнався, що йому шкода покинути змагання, але він не жалкує про свій вчинок: «Є речі набагато важливіші за медалі. Відстоював те, у що я вірю». Владислав Гераскевич також розповів про намір влаштувати аукціон, під час якого розіграти свій «шолом пам’яті», а отримані від цього кошти витратити на допомогу Україні. «Гадаю, цим він набагато більше допоможе Україні та врятує багато життів», – вважає скелетоніст.

Тим часом нардеп та олімпійський чемпіон Жан Беленюк припустив, що поточний рік «буде роком масштабного повернення Росії у міжнародний спорт, у тому числі під власною символікою».

«Це вже можна констатувати як факт. Чи це справедливо? Ні, не справедливо. Але це політика. А ми давно зрозуміли, що спорт – її невід’ємна частина, і частина далеко не завжди справедлива», - зазначив спортсмен-парламентар.

Своєю чергою політолог Олексій Голобуцький переконаний, що участь в Олімпіадах втрачає сенс. «Глобальна фарма, тотальна корумпованість, фантастична гнучкість щодо тиску кремлівського режиму, зневага до власних же правил і не тільки до букви, але головне - до духу всесвітніх змагань... Одним словом, Олімпіади всьо - як мінімум на якийсь час. Не як рух, а як організація Олімпійські ігри себе дискредитували капітально. Вже не тільки Україна закликала до відставки скандально відомої Ковентрі (президентка МОК – Ред.). Її наступнику доведеться докласти дуже тяжких зусиль до реабілітації Олімпіад після такої ганьби», - резюмує експерт.

Хай там як, але ця гучна скандальна історія наочно продемонструвала, що український скелетоніст Владислав Гераскевич своїм «шоломом памʼяті» добився уваги до України і нагадав світу про криваві злочини путінської Росії. Водночас нікчемна за формою та змістом реакція МОКу викликала кумулятивний ефект.

Щоправда, є у цій історії і компонента, яка може зробити спортсмену «ведмежу послугу». Зокрема, надвечір четверга, 12 лютого стало відомо про те, що колишній очільник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак запропонував долучитись до оскарження рішення МОК про дискваліфікацію Владислава Гераскевича з Олімпіади-2026. Про це розповів ветеран та засновник юридичної компанії «Міллер» Масі Найєм. «Після повідомлення в соціальних мережах щодо кооперації юристів, які мають експертизу в цій сфері, мене набрали деякі юристи. Ми обговорили, хто чим займається. Зараз фактично буде представляти Владислава пан Євген Пронін. Після цього набрав мене Андрій Єрмак, який сказав, що має деякий досвід в таких справах і запропонував долучитись. Ми обговорили що треба проаналізувати обсяги роботи і в якій частині буде потрібно допомога - він включиться. Але все одно сам Владислав буде приймати рішення хто з адвокатів якою частиною справи займеться», - підкреслив Найєм, на переконання якого саме дискваліфікація МОКом політизувала дії Гераскевича, а не сам факт одягнення ним «шолому пам’яті».

Повертаючись же до активності пана Єрмака, хочеться дещо освіжити йому пам’ять і нагадати, що він публічно обіцяв американським колегам-журналістам з New York Post акурат після звільнення відправитися на фронт, але натомість повернувся до юридичної практики і намагається зробити собі піар на спортсмені, вчинок якого дійсно заслуговує на глибоку повагу.