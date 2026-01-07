Який штраф загрожує за перевезення готівки понад дозволену норму, пояснили в НБУ

Згідно з чинними нормами, фізичні особи можуть перевозити через кордон будь-яку суму грошей, однак без обов’язкового декларування дозволено лише до 10 тисяч євро.

У разі перевезення валюти понад встановлений ліміт громадянин зобов’язаний подати митну декларацію та надати документи, що підтверджують легальне походження коштів. До таких документів належать: платіжна інструкція на видачу готівки, чек банкомата чи платіжного термінала, виписка про рух коштів за рахунком, квитанція про валютно-обмінну операцію або фіскальний касовий чек.

За порушення вимог митних правил передбачена відповідальність згідно зі статтею 471 Митного кодексу України. Штраф становить 20% від суми перевищення ліміту. Наприклад, при спробі вивезти 20 тисяч євро без декларування штраф нараховується з 10 тисяч перевищення і становить 2 тисячі євро.

НБУ наголосив, що декларування та підтвердження походження коштів є обов’язковими для уникнення штрафів.

