Скільки грошей потрібно мати для в’їзду до Польщі у 2026 році - подробиці

Для перетину польського кордону іноземці, зокрема громадяни України, повинні мати при собі мінімальну суму коштів на час перебування в країні, повідомляє gov.pl.

Розмір необхідних коштів залежить від тривалості поїздки:

до 3 днів — не менше 300 злотих;

понад 3 дні — щонайменше 75 злотих на кожен день перебування.

Окремі вимоги діють для мандрівників, які не мають зворотного квитка. У такому разі необхідно підтвердити наявність коштів на повернення:

200 злотих — для громадян країн, що межують з Польщею;

500 злотих — для громадян країн ЄС;

2500 злотих — для громадян усіх інших держав.

Гроші можуть бути не лише у злотих — допускається наявність коштів у гривнях, доларах або євро. Водночас брак фінансового забезпечення може стати підставою для відмови у в’їзді.

Крім коштів, для перетину кордону необхідно мати дійсний документ, що посвідчує особу та

медичне страхування з мінімальним покриттям 30 тисяч євро.

