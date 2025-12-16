Скільки грошей потрібно мати для в’їзду до Польщі у 2026 році - подробиці

Для перетину польського кордону іноземці, зокрема громадяни України, повинні мати при собі мінімальну суму коштів на час перебування в країні, повідомляє gov.pl.
Розмір необхідних коштів залежить від тривалості поїздки:
до 3 днів — не менше 300 злотих;
понад 3 дні — щонайменше 75 злотих на кожен день перебування.
Окремі вимоги діють для мандрівників, які не мають зворотного квитка. У такому разі необхідно підтвердити наявність коштів на повернення:
200 злотих — для громадян країн, що межують з Польщею;
500 злотих — для громадян країн ЄС;
2500 злотих — для громадян усіх інших держав.
Гроші можуть бути не лише у злотих — допускається наявність коштів у гривнях, доларах або євро. Водночас брак фінансового забезпечення може стати підставою для відмови у в’їзді.
Крім коштів, для перетину кордону необхідно мати дійсний документ, що посвідчує особу та
медичне страхування з мінімальним покриттям 30 тисяч євро.
Автор: Тетяна Андрійко