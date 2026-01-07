Велика Британія встановила абсолютний рекорд на Євробаченні

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення проводиться щорічно з 1956 року. За цей час різні країни ставали його господарями, але найбільшу кількість разів приймала його Велика Британія. Країна дебютувала у конкурсі у 1957 році та з 1959 року встановила рекорд безперервної участі — 65 років поспіль. Хоч Велика Британія перемагала на конкурсі лише п’ять разів, саме вона найчастіше ставала господарем шоу, повідомляє Eurovision Song Contest.

Конкурс у Великій Британії проходив у такі роки: 1960, 1963, 1968, 1972, 1974, 1977, 1982, 1998 та 2023 — усього дев’ять разів, що є абсолютним рекордом серед усіх учасників.

Зазвичай право приймати Євробачення має країна-переможець минулого року, однак бувають винятки: організатори можуть обрати іншого господаря. Так, у 2023 році конкурс мав проходити в Україні після перемоги гурту KALUSH, проте через складну безпекову ситуацію Євробачення перенесли до Великої Британії.

Таким чином, Велика Британія закріпила за собою статус найчастішого господаря конкурсу в історії Євробачення.

