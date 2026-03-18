﻿
Магія зимових краєвидів та дитяча мрія: Завершено зйомки сімейної комедії «S Миколай та загублений лист»

Кінокомпанія Big Hand Films оголосила про завершення знімального процесу нової сімейної стрічки «S Миколай та загублений лист». Про завершення виробничого етапу повідомив один з продюсерів фільму Ігор Корж.

Сюжет, що зігріває

Фільм розповідає теплу та щиру історію про дитячу мрію, яка чекала на своє здійснення понад 30 років. Це розповідь про справжнє диво, здатне змінити навіть найзапекліших скептиків, які давно перестали вірити у магію.

Атмосферні локації та «справжня» зима

Зйомки проходили на мальовничих локаціях, що підкреслюють автентичність та казковість сюжету:

  • Національний музей народної архітектури та побуту України (Пирогово);

  • Територія парку-пам’ятки «Межигір’я».

Команді вдалося неймовірне — «впіймати» останні снігові дні цієї зими. Завдяки цьому значна частина сцен знята серед справжніх засніжених пейзажів, що додає стрічці особливої візуальної естетики без зайвих спецефектів.

Команда та реліз

Над створенням фільму працювала професійна команда, зокрема Марія Кейль, Аліса Калюжна та Сергій Баранов. Продюсер Ігор Корж подякував колегам за спільну роботу, назвавши їх «найкращою командою».

Наразі проєкт переходить до етапу постпродакшну та монтажу.

Прем’єра стрічки запланована на 26 листопада 2026 року.

 Автор: Галина Роюк

Читайте також

Зеленський розсекретив "дронову угоду" з США: куди відправили сотні українських фахівців
Війна 18.03.2026 08:17:09
Зеленський розсекретив "дронову угоду" з США: куди відправили сотні українських фахівців
Читати
У Києві рятувальники зняли з крижини маму з дитиною за 200 метрів від берега
Столиця 18.03.2026 07:48:39
У Києві рятувальники зняли з крижини маму з дитиною за 200 метрів від берега
Читати
Новий раунд у Туреччині: Анкара зробила гучну заяву щодо переговорів
Полiтика 18.03.2026 07:18:58
Новий раунд у Туреччині: Анкара зробила гучну заяву щодо переговорів
Читати

Популярнi статтi