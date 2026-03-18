Опалювальний сезон 2025–2026: коли столиця залишиться без тепла

Опалювальний сезон 2025–2026 років в Україні вже вп'яте проходить в умовах воєнного стану. Попри постійні удари ворога по енергетичній інфраструктурі та періоди сильних морозів, енергосистема витримала навантаження. Наразі увага киян прикута до питання: коли саме батареї в оселях стануть холодними.

Основні правила відключення

Попри виклики війни, базові норми завершення опалювального сезону залишаються незмінними. Ключову роль відіграє середньодобова температура повітря та рішення місцевої влади. Згідно з державними стандартами, теплопостачання припиняють, якщо протягом трьох діб поспіль середньодобова температура перевищує +8 градусів за Цельсієм.

Формально, відповідно до урядової постанови, сезон триває з 1 листопада по 31 березня. Проте на практиці ці дати є гнучкими. Місцева влада має повноваження як продовжити подачу тепла у разі повернення холодів, так і завершити сезон раніше задля економії ресурсів.

Прогнози для столиці

У Києві рішення про відключення традиційно залежить від фактичних погодних умов. За попередніми оцінками, опалювальний сезон 2026 року може завершитися наприкінці березня або на початку квітня.

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) підкреслюють, що підхід буде ситуативним. Наприклад, у 2025 році опалення вимкнули вже 24 березня через стабільне потепління та необхідність заощаджувати енергоносії. У 2026 році очікується аналогічний алгоритм дій: щойно метеорологічні показники досягнуть норми, місто почне поетапне відключення.

Фактори, що впливають на терміни

Існує кілька сценаріїв, які можуть змінити дату завершення сезону:

Затяжні холоди: Якщо синоптики прогнозуватимуть повернення заморозків, влада не поспішатиме з відключенням, аби не допустити переохолодження осель та навантаження на електромережі через масове використання обігрівачів. Соціальні об'єкти: Лікарні, дитячі садки та школи можуть залишатися з опаленням довше за індивідуальними заявками керівників установ. Енергетичні ризики: Стан енергосистеми залишається важливим чинником. У разі дефіциту потужностей пріоритетом стане економія палива. Ініціатива мешканців: Будинки з ОСББ або індивідуальними тепловими пунктами (ІТП) мають право самостійно ухвалити рішення про відключення раніше загальноміського графіка.

Наразі міські служби продовжують моніторити прогноз погоди та стан мереж, щоб обрати оптимальний момент для завершення сезону.