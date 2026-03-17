Зустріч у Букінгемському палаці: Зеленський розпочав свій візит до Британії з аудієнції у Чарльза III

У вівторок, 17 березня, президент Володимир Зеленський розпочав свій робочий візит до Великобританії з аудієнції у Короля Карла III (Чарльза III) у Букінгемському палаці. Також у глави держави запланована серія інших важливих зустрічей з європейськими високопосадовцями. Про це президент повідомив у Telegram.

Він зазначив, що висловив подяку всій королівській родині за незмінну підтримку України.

"Розпочав свій робочий візит до Великої Британії з аудієнції в Короля Чарльза III. Дякую Його Величності та всій королівській родині за незмінну підтримку й солідарність з Україною", — йдеться у повідомленні.

Очікується, що після зустрічі із королем Карлом III у Букінгемському палаці президент України зустрінеться з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.

Запланований виступ глави держави перед членами британського парламенту. Окрім того, український президент збирається провести зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава держави зауважив, що у рамках візиту у Британію пріоритети чіткі: більше безпеки й можливостей для України.   

ForUA нагадує, раніше в британському уряді повідомили, що президент України 17 березня відвідає Даунінг-стріт для зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Лідери планують обговорити розширення оборонно-промислової співпраці.

 Автор: Сергій Ваха

