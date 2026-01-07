Енергетики попереджають про збільшення годин без світла

Зниження температури в Україні може тимчасово посилити обмеження у споживанні електроенергії, проте основну загрозу для енергосистеми становлять не погодні умови, а воєнні дії Росії. Похолодання традиційно спричиняє зростання попиту на електрику, але цей чинник не є критичним для системи. Зміни температури можуть призвести лише до короткочасних коригувань графіків відключень, повідомив генеральний директор АТ «Оператор ринку» Олександр Гавва.

«Зниження температури впливає на збільшення споживання електроенергії, але основну загрозу та збільшення годин без світла несуть російські удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Похолодання може спричинити лише тимчасове посилення обмежень, а обстріли агресора — значно серйозніші наслідки», — підкреслив Гавва.

