Уряд готує скорочення переліку критичної інфраструктури, щоб зменшити відключення світла для населення

Уряд планує зменшити тривалість відключень електроенергії для населення, переглянувши та скоротивши перелік об’єктів, які входять до категорії критичної інфраструктури. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерело, ознайомлене з результатами урядової наради.

Сьогодні критичні об’єкти — серед них лікарні, об’єкти зв’язку, структури сектору оборони та споживачі, що імпортують електроенергію — не підпадають під погодинні відключення. Однак, за даними видання, Кабмін має намір переглянути ці списки в регіонах, щоб зменшити їхній обсяг. Одним із варіантів є застосування відключень навіть до частини критичних об’єктів, якщо вони забезпечені резервними джерелами живлення.

Звільнені таким чином обсяги електроенергії планують спрямувати на побутових споживачів, щоб зменшити тривалість відключень і зробити їх більш рівномірними.

«Зараз на лініях із критично важливими об’єктами знаходиться багато споживачів. Їх не відключають, що викликає невдоволення тих, хто сидить без світла», — пояснив співрозмовник видання.

Тема інвентаризації критичних об’єктів порушувалася ще торік: у Держенергонагляді заявляли, що це необхідно для справедливішого розподілу електроенергії.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що нині по країні застосовуються три черги погодинних відключень. За її словами, уряд готує рішення для перерозподілу навантаження та скорочення перерв у електропостачанні для населення.