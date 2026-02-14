﻿
Суспiльство

На Україну насуваються циклони: синоптик спрогнозувала, яка погода чекає на українців 14-15 лютого

На Україну насуваються циклони: синоптик спрогнозувала, яка погода чекає на українців 14-15 лютого

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, якою буде погода вихідними 14-15 лютого.

За прогнозом, у суботу, 14 лютого, до України прийде циклон, який зумовить дощі на сході, півдні, подекуди у центрі та на заході. На півночі буде хмарно, вогко, часом туман.

“Температура повітря в суботу без особливих змін – відлига, невеликі “плюси”, на півдні аж до весняних +5…+10 градусів”.

У Києві 14 лютого без опадів, температура повітря вдень +3 градуси.

Водночас вже у неділю, 15 лютого, очікується зміна погодних умов, через новий циклон.

Він принесе мокрий сніг, налипання мокрого снігу, опади досягатимуть значень сильних, пориви вітру – до штормових, хуртовини, на півдні та сході України – сильні дощі.

“А потім циклон поскаче на північний схід, а на його місце з 16-17 лютого прийде в Україну похолодання”.

Синопткиня уточнила, що похолодання буде відчутним, проте не таким масштабним, як минулого разу.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

прогноз погодипохолоданняциклонпогода в Україні
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У Німеччині запустили перше спільне підприємство з виробництва дронів для ЗСУ
Свiт 13.02.2026 16:34:21
У Німеччині запустили перше спільне підприємство з виробництва дронів для ЗСУ
Читати
Рашисти вбили трьох рідних братів у приватному будинку в Краматорську
Війна 13.02.2026 16:10:49
Рашисти вбили трьох рідних братів у приватному будинку в Краматорську
Читати
Топ-5 нових та вживаних: які бензинові авто купували українці в січні
Рейтинги 13.02.2026 15:49:36
Топ-5 нових та вживаних: які бензинові авто купували українці в січні
Читати

Популярнi статтi