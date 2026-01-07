﻿
Суспiльство

Провал Міносвіти: «руський мир» роками виховував дітей у столиці у підпільній школі

Провал Міносвіти: «руський мир» роками виховував дітей у столиці у підпільній школі

У Києві при монастирі УПЦ МП «Голосіївська пустинь» журналісти викрили підпільну школу, де дітей виховували в дусі «руського міра» — за радянськими підручниками, з російськими фільмами та піснями. Хоча директорка називає заклад «сімейним клубом», він фактично працює як повноцінна школа з п’ятиденним навчанням та групою продовженого дня.

Після журналістського розлідування міністр освіти та науки Оксен Лісовий назвав ситуацію неприйнятною: на четвертий рік повномасштабної війни існування такої школи — пряма загроза для дітей і для держави. Він підкреслив, що викриті журналістами факти потребують негайної, жорсткої та публічної реакції.

Лісовий дав усне доручення голові Держслужби якості освіти розпочати невідкладні перевірки закладів, де діти формально числилися учнями, але фактично навчалися у підпільній структурі. Особлива увага приділятиметься керівникам та педагогам, які організовували та проводили навчання.

За підсумками перевірок мають бути ухвалені жорсткі рішення щодо організаторів та педагогів, включно з переданням матеріалів до правоохоронних органів. Лісовий наголосив, що свою оцінку має надати й Служба безпеки України, адже діяльність школи може містити ознаки підривної роботи проти держави.

Як повідомляло раніше ForUa, попихачі Московського патріархату залишаються в Києво-Печерській лаврі завдяки апеляційному суду.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

УПЦ МПМосковський патріархатГолосіївська пустиньпідпільна школаруський мирЛісовий
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Зеленський увійшов до шорт-листу закордонних президентів, яких поляки найчастіше обирали політиками року
Полiтика 06.01.2026 21:07:55
Зеленський увійшов до шорт-листу закордонних президентів, яких поляки найчастіше обирали політиками року
Читати
Вашингтон готовий підтримати Київ у разі нового нападу РФ, – Bloomberg
Полiтика 06.01.2026 20:38:17
Вашингтон готовий підтримати Київ у разі нового нападу РФ, – Bloomberg
Читати
Сили спецоперацій уразили логістичний центр та склад боєприпасів на Донеччині
Війна 06.01.2026 20:09:07
Сили спецоперацій уразили логістичний центр та склад боєприпасів на Донеччині
Читати

Популярнi статтi