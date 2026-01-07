Провал Міносвіти: «руський мир» роками виховував дітей у столиці у підпільній школі

У Києві при монастирі УПЦ МП «Голосіївська пустинь» журналісти викрили підпільну школу, де дітей виховували в дусі «руського міра» — за радянськими підручниками, з російськими фільмами та піснями. Хоча директорка називає заклад «сімейним клубом», він фактично працює як повноцінна школа з п’ятиденним навчанням та групою продовженого дня.

Після журналістського розлідування міністр освіти та науки Оксен Лісовий назвав ситуацію неприйнятною: на четвертий рік повномасштабної війни існування такої школи — пряма загроза для дітей і для держави. Він підкреслив, що викриті журналістами факти потребують негайної, жорсткої та публічної реакції.

Лісовий дав усне доручення голові Держслужби якості освіти розпочати невідкладні перевірки закладів, де діти формально числилися учнями, але фактично навчалися у підпільній структурі. Особлива увага приділятиметься керівникам та педагогам, які організовували та проводили навчання.

За підсумками перевірок мають бути ухвалені жорсткі рішення щодо організаторів та педагогів, включно з переданням матеріалів до правоохоронних органів. Лісовий наголосив, що свою оцінку має надати й Служба безпеки України, адже діяльність школи може містити ознаки підривної роботи проти держави.

