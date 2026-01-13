Федько Ворзельський залишив Україну відразу після появи публікації про його підпільну антиукраїнську школу

Настоятель київського чоловічого монастиря «Свято Покровська Голосіївська пустинь» Української православної церкви Московського патріархату Федір Андроник, відомий як Ісаакій Ворзельський, залишив територію України наступного дня після публікації журналістського розслідування про діяльність підпільної школи на території монастиря. Наразі він уже майже тиждень, імовірно, перебуває в Молдові.

За даними журналістів, архієпископ Ісаакій виїхав з України о 23:10 7 січня на автомобілі Toyota, яким зазвичай користувався в Києві. Виїзд відбувся через пункт пропуску Могилів Подільський Отач. Розслідування «Слідства Інфо» було оприлюднене 6 січня, того ж дня СБУ повідомила про перевірку діяльности монастиря. Протягом п’яти днів після виїзду священник не відповідав на дзвінки та повідомлення.

Раніше журналісти «Слідства Інфо» викрили підпільну школу, яка діяла на території монастиря в Голосіївському районі Києва. Заклад, що маскувався під «сімейний клуб», відвідували близько 60 дітей з 1 по 9 клас. Навчання велося за радянськими підручниками, а в розкладі був предмет «слов’янська мова», який фактично викладали як російську.

Також журналісти з’ясували, що дві офіційні школи формально прикривали діяльність цієї структури. Саме там зберігалися документи 60 дітей, які на папері вважалися учнями цих закладів, хоча фактично навчалися у підпільній школі.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий дав усне доручення голові Державної служби якості освіти невідкладно розпочати перевірку закладів, у яких діти числилися фіктивно.

Згодом, за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури, слідчі СБУ у Києві та області розпочали досудове розслідування за фактами, оприлюдненими журналістами.

Освітній омбудсмен Надія Лещик заявила, що в діяльності підпільної школи є ознаки численних порушень, зокрема пропаганди, надання нелегальних освітніх послуг та порушення прав дітей на освіту. Вона наголосила, що разом з іншими органами буде встановлено всі обставини, надано правову оцінку та застосовано відповідні заходи реагування.