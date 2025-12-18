Попихачі Московського патріархату залишаються в Києво-Печерській лаврі завдяки апеляційному суду

Північний апеляційний господарський суд знову переніс розгляд по суті апеляції у справі за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Української православної церкви (Московського патріархату) до Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» щодо правомірності одностороннього розірвання договору оренди.

Про це повідомила виконувачка обов’язків генерального директора заповідника Світлана Котляревська. За її словами, судове засідання було заплановане на 18 грудня о 12:30, однак приблизно за годину до початку сторони дізналися, що одна із суддів колегії пішла на лікарняний.

«Розгляд знову переноситься на невизначений час. Уже понад 2,5 року Північний апеляційний господарський суд не спромігся розглянути цю справу», – написала Котляревська у Facebook.

Вона також звернула увагу, що суддя, яка пішла на лікарняний, раніше заявляла самовідвід у цій справі, однак тоді в задоволенні її клопотання було відмовлено.

Як повідомлялося, 29 березня 2023 року Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» в односторонньому порядку розірвав договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП). Того ж дня Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом монастиря, а в УПЦ (МП) заявили, що не планують залишати територію лаври до завершення судового розгляду.

9 серпня 2023 року суд першої інстанції визнав розірвання договору оренди законним. Уже 11 серпня Національний заповідник тимчасово обмежив доступ відвідувачів на територію Нижньої лаври.