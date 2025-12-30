Окупанти не пощадили священника Московського патріархату

У Донецькій області внаслідок російського обстрілу загинув настоятель храму Покрову Пресвятої Богородиці села Гришине Василій Кійко. Трагедія сталася у понеділок, 29 грудня. Про це повідомили у пресслужбі Покровського вікаріатства УПЦ Московського патріархату.

У вікаріатстві зазначили, що отець Василій був відданим пастирем і щирим служителем Церкви, який усе життя присвятив своїй пастві. За словами представників УПЦ МП, він підтримував людей у найважчі періоди, молився за мир та залишався поруч із вірянами попри небезпеку.

Храм Покрову Пресвятої Богородиці, яким опікувався священник, є найстарішою церквою Покровського району Донецької області. Святиню збудували у 1804 році. Раніше будівля вже зазнала пошкоджень унаслідок російських обстрілів — 27 жовтня храм загорівся після влучання.

За даними військових, Сили оборони України контролюють північну частину Покровська та стримують спроби російських військ просунутися у напрямку Гришиного і Мирнограда. Окупанти активізувалися на західних околицях міста та намагаються діяти невеликими групами.