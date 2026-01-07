До 11 годин без світла: графіки відключень для Києва на сьогодні

У Києві впродовж дня знову діятимуть погодинні відключення електроенергії для побутових споживачів. Про це повідомили у компанії ДТЕК. Обмеження запроваджують у межах стабілізаційних графіків.

Згідно з оприлюдненою інформацією, електропостачання у столиці вимикатимуть за чергами:

Черга 1.1 —з 12:30 до 16:30.

Черга 1.2 —з 03:00 до 05:30 та з 12:30 до 16:30.

Черга 2.1 —з 12:30 до 16:30 і з 23:00 до 24:00.

Черга 2.2 —з 14:00 до 18:00.

Черга 3.1 — з 06:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00.

Черга 3.2 — з 05:30 до 09:30 і з 16:00 до 20:00.

Черга 4.1 —з 06:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00.

Черга 4.2 — з 08:00 до 09:30 і з 16:00 до 20:00.

Черга 5.1 — з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 22:00.

Черга 5.2 — з 00:00 до 03:00 і з 09:00 до 13:00.

Черга 6.1 — з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 22:00.

Черга 6.2 — з 09:00 до 13:00 і з 19:30 до 23:30.

У ДТЕК наголошують, що графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі, тож киянам радять стежити за оновленнями та заздалегідь планувати свій день.

Як повідомляло раніше ForUa, українцям можуть давати світло лише на 2-4 години на добу.