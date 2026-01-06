США готують угоду щодо Гренландії

Сполучені Штати Америки розробляють офіційну пропозицію щодо Гренландії, яку планують представити владі острова. Президент Дональд Трамп підтвердив стратегічний інтерес до цієї території, підкресливши її критичну важливість для американської оборони. Про це повідомляє видання The Economist.

Нова стратегія Білого дому

Апетит адміністрації Трампа до розширення впливу в західній півкулі зростає. Одразу після подій у Венесуелі президент США переключив увагу на арктичний регіон.

«Гренландія нам потрібна з точки зору національної безпеки», — заявив Трамп представникам медіа на борту Air Force One.

На відміну від попередніх років, коли подібні ініціативи сприймалися європейськими лідерами як нереалістичні, поточна активність Вашингтона викликає серйозне занепокоєння в Копенгагені та Нууці (столиці Гренландії).

Реакція Гренландії та Данії

Місцева влада острова та керівництво Данії виступили з різкою критикою таких планів. Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен закликав припинити будь-які розмови про зміну статусу території:

«Досить уже. Більше ніякого тиску. Більше ніяких натяків. Більше ніяких фантазій про анексію».

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен також закликала американську сторону відмовитися від погроз, зазначивши, що нинішні наміри США слід сприймати максимально серйозно.

Два шляхи впливу

Аналітики The Economist вважають, що пряма анексія острова наразі є малоймовірною, проте адміністрація Трампа розробляє дворівневий план:

Підтримка незалежності: Стимулювання рухів за незалежність Гренландії для поглиблення розбіжностей між островом та Данією.

Пряма угода: Спроба укласти двосторонній договір безпосередньо з владою острова, ігноруючи позицію Копенгагена.

Мета Трампа залишається незмінною — суттєво посилити американську присутність в Арктиці та змінити статус Гренландії до завершення свого президентського терміну.