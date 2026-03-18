США скинули авіабомби на ракетні об'єкти Ірану

Американські війська успішно застосувал" 5000-фунтові авіабомби глибокого проникнення по укріплених ракетних об'єктах вздовж узбережжя Ірану поблизу Ормузької протоки.



"Іранські протикорабельні крилаті ракети, що знаходилися на цих позиціях, становили загрозу для міжнародного судноплавства в протоці", - повідомляє CENTCOM.

Фото: CENTCOM.