Свiт

США скинули авіабомби на ракетні об'єкти Ірану

Військові США завдали ударів надважкими авіабомбами глибокого проникнення по укріплених іранських ракетних об'єктах вздовж узбережжя Ірану поблизу Ормузької протоки.

Американські війська успішно застосувал" 5000-фунтові авіабомби глибокого проникнення по укріплених ракетних об'єктах вздовж узбережжя Ірану поблизу Ормузької протоки.

"Іранські протикорабельні крилаті ракети, що знаходилися на цих позиціях, становили загрозу для міжнародного судноплавства в протоці", - повідомляє CENTCOM.

Фото: CENTCOM.

 Автор: Галина Роюк

