﻿
Війна

«Уралхім» знову у вогні: українські дрони вдруге за місяць «навідали» стратегічний завод у РФ

Російський військово-промисловий комплекс зазнав чергового точкового удару. 13 березня українські безпілотники атакували хімічний комбінат «Уралхім», розташований у місті Кірово-Чепецьк. Це вже друга успішна операція на цьому об’єкті за останній місяць.

За попередніми даними, зафіксовано щонайменше два прямих влучання. Ударів завдано по стратегічно важливих вузлах підприємства: пошкоджено цех із виробництва аміаку, а також ділянку магістрального газопроводу. Наразі частину критичної інфраструктури заводу виведено з ладу.

Чому цей об'єкт важливий:

  • Сировина для війни: «Уралхім» є одним із найбільших виробників аміачної селітри — ключового компонента для виготовлення вибухівки та боєприпасів.

  • Систематичне ураження: На початку березня дрони «Лютий» уже атакували цей завод, знищивши частину виробничих потужностей. Повторний удар свідчить про намір повністю паралізувати роботу підприємства.

Ця операція є частиною стратегії Сил оборони України щодо розширення глибини ураження тилових об’єктів РФ. Систематичні атаки на заводи, що забезпечують російську армію ресурсами, дозволяють суттєво підірвати логістику та темпи виробництва ворожого озброєння.

 Автор: Галина Роюк

