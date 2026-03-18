«Уралхім» знову у вогні: українські дрони вдруге за місяць «навідали» стратегічний завод у РФ

Російський військово-промисловий комплекс зазнав чергового точкового удару. 13 березня українські безпілотники атакували хімічний комбінат «Уралхім», розташований у місті Кірово-Чепецьк. Це вже друга успішна операція на цьому об’єкті за останній місяць.

За попередніми даними, зафіксовано щонайменше два прямих влучання. Ударів завдано по стратегічно важливих вузлах підприємства: пошкоджено цех із виробництва аміаку, а також ділянку магістрального газопроводу. Наразі частину критичної інфраструктури заводу виведено з ладу.

Чому цей об'єкт важливий:

Сировина для війни: «Уралхім» є одним із найбільших виробників аміачної селітри — ключового компонента для виготовлення вибухівки та боєприпасів.

Систематичне ураження: На початку березня дрони «Лютий» уже атакували цей завод, знищивши частину виробничих потужностей. Повторний удар свідчить про намір повністю паралізувати роботу підприємства.

Ця операція є частиною стратегії Сил оборони України щодо розширення глибини ураження тилових об’єктів РФ. Систематичні атаки на заводи, що забезпечують російську армію ресурсами, дозволяють суттєво підірвати логістику та темпи виробництва ворожого озброєння.