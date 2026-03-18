В Україні заснували нову літературну премію

В українському культурному просторі з’явилася щорічна літературна нагорода — премія «Григір». Вона покликана відзначити авторів найкращих книжок малої прози та популяризувати цей жанр, який часто залишається в тіні великих романів.

Засновником ініціативи виступила культурна агенція «Терени» у партнерстві з благодійним фондом Razom for Ukraine.

Чому це важливо?

Премія названа на честь Григора Тютюнника, видатного шістдесятника та визнаного майстра новелістики. Як зазначає очільниця агенції «Терени» Тетяна Терен, сьогодні жанр короткої прози стикається з викликами: відсутність літературних журналів для перших публікацій та стереотипи видавців щодо меншої затребуваності збірок оповідань призводять до того, що автори одразу фокусуються на великих формах.

Головні цілі премії:

Відзначення самобутніх голосів у жанрі короткої прози.

Стимулювання видання нових збірок оповідань.

Міжнародна промоція та сприяння перекладу українських авторів за кордоном.

Деталі участі та нагородження

Журі звертатиме увагу на новаторство, авторський стиль та рівень жанрової майстерності.

Хто може претендувати: Книги, видані протягом 2025–2026 років .

Дедлайн подачі заявок: 1 вересня 2026 року (через спеціальну онлайн-форму).

Фінал: Ім’я переможця оголосять 5 грудня 2026 року в Полтаві — у день народження Григора Тютюнника.

Переможець отримає грошову винагороду в розмірі 4000 доларів, а також підтримку в перекладі твору та промоції на міжнародному рівні.