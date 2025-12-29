﻿
Спорт

Я хочу битися, - Усик анонсував наступний поєдинок

Я хочу битися, - Усик анонсував наступний поєдинок

Чемпіон WBC, WBA та IBF в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) підтвердив, що планує провести бій проти ексчемпіона світу Деонтея Вайлдера (44–4–1, 43 КО) у наступному році.

Про це Усик заявив під час вечора боксу в Ер-Ріяді, де у головному поєдинку непереможний японський боксер Наоя Іноуе (32-0, 27 KO) переміг мексиканського претендента Алана Давіда Пікассо (32-1-1, 17 KO).

«Наступного року я хочу битися з "Бронзовим бомбардувальником". Так, Вайлдером», — заявив Усик.

Раніше український чемпіон звернувся до WBC із проханням дозволити проведення добровільного захисту титулу, обравши суперником саме Деонтея Вайлдера.

Довідка: останній бій Вайлдера відбувся наприкінці липня 2025 року проти Тайрелла Херндона та завершився достроковою перемогою американця у 7 раунді.

Як повідомляло раніше ForUa, найкращий боксер світу раптово завершив кар’єру.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

боксУсикIBFВайлдерWBAWBCбій Усика з Вайлдером
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Померла легенда французького кіно Бріжит Бардо
Суспiльство 28.12.2025 14:09:03
Померла легенда французького кіно Бріжит Бардо
Читати
Перед Новим роком пасажиропотік через кордон зріс майже на 22 відсотки
Суспiльство 28.12.2025 13:03:27
Перед Новим роком пасажиропотік через кордон зріс майже на 22 відсотки
Читати
Сьогодні в Польщі стартує період активности метеорних потоків
Свiт 28.12.2025 09:52:40
Сьогодні в Польщі стартує період активности метеорних потоків
Читати

Популярнi статтi