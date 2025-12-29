Я хочу битися, - Усик анонсував наступний поєдинок

Чемпіон WBC, WBA та IBF в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) підтвердив, що планує провести бій проти ексчемпіона світу Деонтея Вайлдера (44–4–1, 43 КО) у наступному році.

Про це Усик заявив під час вечора боксу в Ер-Ріяді, де у головному поєдинку непереможний японський боксер Наоя Іноуе (32-0, 27 KO) переміг мексиканського претендента Алана Давіда Пікассо (32-1-1, 17 KO).

«Наступного року я хочу битися з "Бронзовим бомбардувальником". Так, Вайлдером», — заявив Усик.

Раніше український чемпіон звернувся до WBC із проханням дозволити проведення добровільного захисту титулу, обравши суперником саме Деонтея Вайлдера.

Довідка: останній бій Вайлдера відбувся наприкінці липня 2025 року проти Тайрелла Херндона та завершився достроковою перемогою американця у 7 раунді.

Як повідомляло раніше ForUa, найкращий боксер світу раптово завершив кар’єру.